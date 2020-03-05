​Валютные резервы ЦБ Турции выросли на 5 млрд долларов

На прошлой неделе валютные резервы Центрального банка Турции увеличились на 5,154 млрд долларов США или 5% и составили 107,825 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в отчете регулятора.

По информации, на долю золотых резервов пришлось 30,411 млрд долларов США. В недельном исчислении наблюдается рост на 759 млн долларов США или на 2,6%.

Резервы в различных ведущих валютах за отчетный период увеличились на 4,395 млрд долларов США или на 6% и составили 77,414 млрд долларов США.