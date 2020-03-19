​Валютные резервы ЦБ Турции сократились

Валютные резервы Центрального банка Турции на прошлой неделе сократились на 2,670 млрд долларов США или 2,5% и составили 104,165 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в отчете учреждения.

По данным, из этого объема на золотые резервы пришлось 31,690 млрд долларов США, что на 5 млн долларов США или 0,01% меньше показателя неделей ранее.

Запасы, хранящиеся в различных ведущих валютах, за отчетный период сократились на 2,665 млрд долларов США или 3,6% и составили 72,475 млрд долларов США.