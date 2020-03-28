Валютные резервы Банка России за неделю сократились на 30 млрд долларов

Международные резервы России с 13 по 20 марта уменьшились на 5,1% и составили 551,2 млрд долларов США, сообщает Report со ссылкой на информацию ЦБ России.

"Международные резервы по состоянию на 20 марта составили 551,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 29,8 млрд долларов США или на 5,1%, под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки", - говорится в сообщении.

Провал резервов стал рекордным с осени 2008 года. Тогда за недельный период с 17 по 24 октября ЦБ потерял 30,6 млрд долларов США.

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 млрд долларов США.