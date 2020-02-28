Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 12%

Валютные резервы Азербайджана на 1 января этого года составили 49 581,3 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 43 323,3 млн долларов или 87,4% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 258 млн долларов или 12,6% - Центробанка Азербайджана.
В 4-ом квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 1 022,8 млн долларов США или 2,1%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 798,9 млн долларов или 1,9%, ЦБА – 223,9 млн долларов или 3,7%.
В 2019 году объем валютных резервов вырос на 5 440,4 млн долларов или 12,3%. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 808,1 млн долларов или 12,5%, ЦБА - 632,3 млн долларов или 11,2%.
|Валютные резервы Госнефтефонда (в млн
долларов США)
|Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США)
|Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
|01.01.2020
|43 323,3
|6 258,0
|49 581,3
|01.10.2019
|42 524,4
|6 034,1
|48 558,5
|01.07.2019
|42 463,7
|5 939,4
|48 403,1
|01.04.2019
|40 273,3
|5 778,6
|46 051,9
|01.01.2019
|38 515,2
|5 625,7
|44 140,9