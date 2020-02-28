Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 12%

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Валютные резервы Азербайджана на 1 января этого года составили 49 581,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 323,3 млн долларов или 87,4% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 258 млн долларов или 12,6% - Центробанка Азербайджана.

В 4-ом квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 1 022,8 млн долларов США или 2,1%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 798,9 млн долларов или 1,9%, ЦБА – 223,9 млн долларов или 3,7%.

В 2019 году объем валютных резервов вырос на 5 440,4 млн долларов или 12,3%. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 808,1 млн долларов или 12,5%, ЦБА - 632,3 млн долларов или 11,2%.