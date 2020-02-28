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Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 12%

Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 12%
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Валютные резервы Азербайджана на 1 января этого года составили 49 581,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 323,3 млн долларов или 87,4% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 258 млн долларов или 12,6% - Центробанка Азербайджана.

В 4-ом квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 1 022,8 млн долларов США или 2,1%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 798,9 млн долларов или 1,9%, ЦБА – 223,9 млн долларов или 3,7%.

В 2019 году объем валютных резервов вырос на 5 440,4 млн долларов или 12,3%. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 808,1 млн долларов или 12,5%, ЦБА - 632,3 млн долларов или 11,2%.


 Валютные резервы Госнефтефонда (в млн
долларов США)		 Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США) Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
01.01.2020 43 323,3 6 258,0 49 581,3
01.10.2019 42 524,4 6 034,1 48 558,5
01.07.2019 42 463,7 5 939,4 48 403,1
01.04.2019 40 273,3 5 778,6 46 051,9
01.01.2019 38 515,2 5 625,7 44 140,9
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