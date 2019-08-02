Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 11%

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили 48 403,1 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 42 463,7 млн долларов или 87,7% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 939,4 млн долларов или 12,3% -Центробанка Азербайджана.
Во 2-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 2 351,2 млн долларов или 5,1%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 2 190,4 млн долларов или 5,4%, ЦБА – 160,8 млн долларов или 2,8%.
Объем валютных резервов вырос на 4 854,3 млн долларов или 11,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 427,6 млн долларов или 11,6%, ЦБА - 426,7 млн долларов или 7,7%.
|Валютные резервы Госнефтефонда
(в млн долларов США)
|Валютные резервы Центробанка
(в млн долларов США)
|Валютные резервы Азербайджана
(в млн долларов США)
|01.07.2019
|42 463,7
|5 939,4
|48 403,1
|01.04.2019
|40 273,3
|5 778,6
|46 051,9
|01.01.2019
|38 515,2
|5 625,7
|44 140,9
|01.10.2018
|38 987,7
|5 534,5
|44 522,2
|01.07.2018
|38 036,1
|5 512,7
|43 548,8
Namiq HüseynovАвтор новости