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Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 11%

Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 11%

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили 48 403,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 42 463,7 млн долларов или 87,7% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 939,4 млн долларов или 12,3% -Центробанка Азербайджана.

Во 2-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 2 351,2 млн долларов или 5,1%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 2 190,4 млн долларов или 5,4%, ЦБА – 160,8 млн долларов или 2,8%.

Объем валютных резервов вырос на 4 854,3 млн долларов или 11,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 427,6 млн долларов или 11,6%, ЦБА - 426,7 млн долларов или 7,7%.


 Валютные резервы Госнефтефонда
(в млн долларов США)		 Валютные резервы Центробанка
 (в млн долларов США)		 Валютные резервы Азербайджана
(в млн долларов США)
01.07.2019 42 463,7 5 939,4 48 403,1
01.04.2019 40 273,3 5 778,6 46 051,9
01.01.2019 38 515,2 5 625,7 44 140,9
01.10.2018 38 987,7 5 534,5 44 522,2
01.07.2018 38 036,1 5 512,7 43 548,8
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