Валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 11%

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили 48 403,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 42 463,7 млн долларов или 87,7% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 939,4 млн долларов или 12,3% -Центробанка Азербайджана.

Во 2-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 2 351,2 млн долларов или 5,1%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 2 190,4 млн долларов или 5,4%, ЦБА – 160,8 млн долларов или 2,8%.

Объем валютных резервов вырос на 4 854,3 млн долларов или 11,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 427,6 млн долларов или 11,6%, ЦБА - 426,7 млн долларов или 7,7%.