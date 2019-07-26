​Валютные резервы Азербайджана приблизились к 50 млрд долларов

С начала этого года валютные резервы Азербайджана выросли на 4,3 млрд долларов или на 9,7% - до 49 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.