Центробанк: Валютные резервы Азербайджана превышают 50 млрд долларов

Темпы экономического роста в Азербайджане продолжают расти.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.

Согласно официальной статистике, реальный экономический рост в январе-октябре составил 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ненефтяной сектор вырос на 3,6%, в основном, за счет торгового сектора. В ненефтяной промышленности отмечен рост на 15,7%, сельском хозяйстве - на 7,3%.

Номинальные доходы населения за 10 месяцев увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно превышает годовую инфляцию.

Благоприятная международная конъюнктура и возросший экспортный потенциал ненефтяного сектора позволяют сохранить большой профицит внешнеторгового баланса. За прошедший месяц мировые цены на нефть показали тенденцию роста. Средняя цена нефти марки Brent за 11 месяцев составила 64,1 доллара за баррель. Это ниже средней цены 2018 года (72 доллара), но обеспечивает значительный профицит торгового баланса. По предварительным данным, за 11 месяцев года экспорт увеличился на 2,3%, в том числе ненефтяной экспорт на 17,5%, а ненефтяной импорт без учета импорта монетарного золота - на 9%.

Стратегические валютные резервы страны с начала года увеличились на 12,7% или 5,7 млрд долларов - до 50,4 млрд долларов.