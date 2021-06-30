О нас
Report Georgia
Аудио новости

Валютам развивающихся стран прогнозируют лучшую динамику за семь лет

Валютам развивающихся стран прогнозируют лучшую динамику за семь лет Большая часть валют развивающихся стран дорожают к американскому доллару в среду и могут зафиксировать рост по итогам месяца и квартала.
Финансы
30 июня 2021 г. 17:46
Валютам развивающихся стран прогнозируют лучшую динамику за семь лет

Большая часть валют развивающихся стран дорожают к американскому доллару в среду и могут зафиксировать рост по итогам месяца и квартала.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Трейдеры находятся в ожидании статданных о занятости в США. Этот показатель укажет на динамику восстановления экономики страны и вероятный курс политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Итак, турецкая лира выросла на 0,6%, южноафриканский ранд — на 0,4%. Прогнозируется, что ранд может показать первое месячное падение за пять месяцев, растеряв за июнь 4%.

Индекс валют MSCI, как ожидается, покажет худшую месячную динамику с марта. Но это не помешает получить рекордный рост по итогам второго квартала с 2014 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İnkişaf etməkdə olan ölkələrin valyutalarının müsbət dinamikası proqnozlaşdırılır

Самое читаемое

Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
24 июня 2021 г. 10:21
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
Франция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
ВидеоФранция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
29 июня 2021 г. 01:51
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"
24 июня 2021 г. 09:31
Властям Турции сдались 86 террористов РКК
Властям Турции сдались 86 террористов РКК
24 июня 2021 г. 06:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi