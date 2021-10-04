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Валюта Сейшельских островов стала самой доходной в мире

Валюта Сейшельских островов стала самой доходной в мире Курс сейшельской рупии, которая является национальной валютой Сейшельских островов, с начала текущего года вырос по отношению к доллару уже на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.
Финансы
4 октября 2021 г. 09:50
Валюта Сейшельских островов стала самой доходной в мире

Курс сейшельской рупии, которая является национальной валютой Сейшельских островов, с начала текущего года вырос по отношению к доллару уже на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это лучший результат среди 146 валют мира, отслеживаемых агентством.

Помимо сейшельской рупии, еще четыре африканские валюты вошли в десятку лучших мировых валют, которые больше всего укрепились по отношению к доллару США в текущем году. На втором месте среди наиболее доходных валют мира оказалась денежная единица Республики Замбия - замбийская квача, подорожавшая примерно на 26% к доллару США, а на третьем - валюта Мозамбика - мозамбикский метикал, прибавивший 17%.

Армянский драм, ангольская кванза и украинская гривня укрепились с начала года на 7%. В десятку лучших валют также вошел грузинский лари с показателем роста в 6%. Белорусский рубль вырос на 4%, угандийский шиллинг и доминиканское песо прибавили 3%.

Отметим, что азербайджанский манат стабилен к доллару США с марта 2008 года и установлен на уровне 1,7 AZN/USD.

Рекордному росту валюты Сейшельских островов способствовал туристический бум в островном государстве, который привел к притоку иностранной валюты в страну. Только на этой неделе сейшельская рупия укрепилась по отношению к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупий за доллар.

В текущем году Сейшельские острова стали одной из самых вакцинированных стран мира. С начала года вакцинацию от COVID-19 прошли более чем 99 тыс. жителей. По данным Министерства здравоохранения, в стране полностью вакцинированы более 77% населения. Основными вакцинами для страны стали препараты компаний Sinopharm и AstraZeneca. Высокий уровень вакцинации позволил властям страны восстановить туристическую индустрию, которая составляет основу экономики государства.

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Версия на английском языке Seychelles rupee becomes world’s best performing currency

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