Вахид Новрузов: В Азербайджане необходимо ужесточить ответственность за подозрительные финансовые операции

10:22 В Азербайджане необходимо ужесточить ответственность за подозрительные финансовые операции.

В Азербайджане необходимо ужесточить ответственность за подозрительные финансовые операции.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов на международной конференции "Роль, обязанности и ответственность надзорных органов в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма", посвященной "Году Конституции и суверенитета".

По его словам, легализация имущества, полученного преступным путем, и финансирование терроризма остаются одной из глобальных проблем, которая беспокоит все страны.

Он добавил, что ответственность контролирующих органов не должна ограничиваться только техническими проверками, они также должны способствовать прозрачности на основе этических принципов и вносить вклад в оздоровление финансовой системы: "Понятие профессиональной деятельности и социальной ответственности должно быть неотъемлемой частью нашей работы".

Новрузов подчеркнул, что в этой области важно соблюдение международных стандартов аудита, особенно стандартов 240 и 250.