Вахид Новрузов: Орден "Шохрат" возлагает на меня большую ответственность

Я был приятно удивлен и обрадован тем, что господин президент удостоил меня ордена "Шохрат".

Об этом в заявлении Report сказал председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов, удостоенный подписанным президентом Ильхамом Алиевым распоряжением ордена "Шохрат".

По словам председателя палаты, данная награда также возлагает на него большую ответственность: "Могу искренне сказать, что это является оценкой, данной не только моему труду, но и труду азербайджанских экономистов и аудиту в целом. Поэтому выражаю главе государства огромную признательность".

Отметим, что за многолетнюю плодотворную деятельность в области аудиторской службы в Азербайджанской Республике президент Ильхам Алиев удостоил Вахида Новрузова орденом "Шохрат".

Напомним, что завтра председателю Палаты аудиторов Азербайджана Вахиду Новрузову исполняется 70 лет.