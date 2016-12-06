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    Вахид Ахмедов: Валютные резервы уходят на "черный рынок" через банки

    Депутат призвал усилить контроль над закрытыми бюджетными организациями

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Доля бюджетных доходов в ВВП сокращается из года в год. В 2017 году этот показатель упал до 26%. В следующем году закрытым организациям планируется выделение средств в объеме 17% госбюджета. К сожалению, их никто не проверяет. Необходимо организовать проверку расходования средств в этих организациях.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Он отметил, что государство должно увеличить объем расходов на развитие науки: "Расходы на науку равны 0,9% общего объема расходов. Если мы хотим развития промышленности, сельского хозяйства, надо увеличить эту сумму".

    В.Ахмедов добавил, что ограниченная финансовая политика неприемлема: "Она может оправдать себя в краткосрочном периоде. Процесс стабилизации может идти 1-2 года, если мы хотим развивать ненефтяной сектор, в финансовой политике надо ориентироваться на население".

    "Центробанк повысил учетную ставку до 15%. Сжатие кредитно-денежной политики создало определенные проблемы. Сейчас мы не можем покупать валюту в банках. Откуда же валюта на "черном рынке"? Это средства из резервов Госнефтефонда и Центробанка, которые посредством банков перенаправлены на "черный рынок". Почему ни одна структура не предпринимает мер в связи с этим? Каковы причина и цель?", - подчеркнул депутат. 

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