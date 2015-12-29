​Вахид Ахмедов: Предлагаем возвращать кредиты на сумму до 10 тыс. долларов по старому курсу

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Мы провели консультации с Центробанком Азербайджана. Предлагаем возвращать кредиты на сумму до 10 тыс. долларов по старому курсу - 1,05 манатов. Я прошу правительство помочь Центробанку".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Второе предложение заключается в том, чтобы расширить охват страхового покрытия по вкладам и увеличить его максимальную сумму с 30 тыс. до 500 тыс. манатов. В банках с высоким уровнем корпоративного управления следует устранить этот лимит. Следующее предложение состоит в том, чтобы банки договорились между собой и создали крупные финансовые банки, благодаря чему станет возможно снижение процентов".

Депутат отметил, что правительство должно ускорить меры для устранения проблем, возникших вследствие девальвации маната, а также осуществлять серьезный контроль над импортом.