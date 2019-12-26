Вагит Алекперов вошел в пятерку самых разбогатевших российских миллиардеров

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров. Как сообщает Report со ссылкой на RT, соответствующий список опубликован на сайте издания.

Первое место в рейтинге пяти самых разбогатевших российских миллиардеров журнала Forbes занял один из совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин.

Как отмечается, Потанин за год прибавил к своему капиталу почти $8 млрд.

На втором месте по годовому приросту состояния — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (+$5,9 млрд).

"К концу года он взял планку в $27 млрд и остался лидером рейтинга 200 богатейших россиян», — пишет издание.

На третьей позиции президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, прирост — $5,3 млрд, до $23,8 млрд, на четвёртой — владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко (прирост составил $4,1 млрд, до $22,7 млрд).

Замыкает пятёрку основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов — прирост $3,8 млрд, до $20,2 млрд.