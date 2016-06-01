​В Zıraat Bank (Azerbaijan) произошло новое назначение

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Избран новый член правления ОАО Zıraat Bank (Azerbaijan). Об этом сообщили Report в банке.

По информации, им стал Фарид Алиев. До сегодняшнего дня он занимал пост директора департамента казначейства и финансов банка.

Ф.Алиев пока не приступил к исполнению обязанностей. Он должен пройти аттестацию в Аттестационной комиссии Палаты надзора за финансовыми рынками.

Напомним, что Ф.Алиев сменил прежнего члена правления Алптекина Сарыгёля, который покинул пост в апреле этого года и в настоящее время возглавляет один из филиалов Zıraat Bank в Турции.

Председателем правления Zıraat Bank (Azerbaijan) является Авни Демирчи, другим членом - Вугар Рафиев.