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    ​В Zıraat Bank (Azerbaijan) произошло новое назначение

    Избран новый член правления банка

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Избран новый член правления ОАО Zıraat Bank (Azerbaijan). Об этом сообщили Report в банке.

    По информации, им стал Фарид Алиев. До сегодняшнего дня он занимал пост директора департамента казначейства и финансов банка.

    Ф.Алиев пока не приступил к исполнению обязанностей. Он должен пройти аттестацию в Аттестационной комиссии Палаты надзора за финансовыми рынками.

    Напомним, что Ф.Алиев сменил прежнего члена правления Алптекина Сарыгёля, который покинул пост в апреле этого года и в настоящее время возглавляет один из филиалов Zıraat Bank в Турции.

    Председателем правления Zıraat Bank (Azerbaijan) является Авни Демирчи, другим членом - Вугар Рафиев. 

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