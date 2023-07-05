В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдачу лицензий новым банкам

Южнокорейские власти допустят новых участников в банковский сектор впервые за 30 лет для стимулирования конкуренции.

Южнокорейские власти допустят новых участников в банковский сектор впервые за 30 лет для стимулирования конкуренции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Financial Times.

Правительство разрешит выдачу действующим финансовым компаниям лицензий на деятельность по всей стране в качестве коммерческих банков, создаст условия для роста числа онлайн-банков и смягчит правила для филиалов иностранных кредитных организаций, касающиеся параметров соотношения кредитов к депозитам.

В Южной Корее доминируют пять крупных банков, указывает издание. Президент страны Юн Сок Ёль в этом году подверг их критике за "денежный пир" на фоне разницы в процентных ставках по кредитам и депозитам, которая позволяет им легко зарабатывать.

Газета также отмечает критику в адрес банков за размер бонусных выплат сотрудникам в условиях повышения ставок.