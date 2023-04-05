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В Японии зафиксирован новый рекорд цен на золото

В Японии зафиксирован новый рекорд цен на золото Новый рекорд цен на золото зафиксирован в Японии - в среду впервые цена за один грамм достигла уровня 9,44 тыс. иен (около 71,5 доллара).
Финансы
5 апреля 2023 г. 16:53
В Японии зафиксирован новый рекорд цен на золото

Новый рекорд цен на золото зафиксирован в Японии - в среду впервые цена за один грамм достигла уровня 9,44 тыс. иен (около 71,5 доллара).

Как передает Report, такую цену установила одна из крупнейших в стране компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

Предыдущий рекорд просуществовал всего пять дней. Так, 31 марта цена составляла почти 9,4 иен за грамм. В начале года один грамм драгметалла стоил 8,5 тыс. иен (по текущему курсу 64,4 доллара).

Рост цен на золото свидетельствует о беспокойстве инвесторов относительно стабильности финансового рынка в США и Европе, а также в связи с возможным ростом цен на нефть после решений стран-производителей о сокращении добычи, экономического застоя в США и другими рисками.

Рекордные цены на золото были зафиксированы в марте на фоне новостей о банкротствах банков в США и Швейцарии. Инвесторы опасаются влияния повышения ставки Федеральной резервной системы на финансовый сектор США и вкладывают деньги в золото, чтобы минимизировать риски. Инвесторы и аналитики ожидают дальнейшего роста спроса на этот металл, что также подхлестывает цены.

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