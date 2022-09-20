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В Японии зафиксировали самый быстрый с 2014 года рост потребительских цен

В Японии зафиксировали самый быстрый с 2014 года рост потребительских цен Япония зафиксировала в августе самый быстрый за последние восемь лет рост потребительских цен в годовом выражении.
Финансы
20 сентября 2022 г. 09:21
В Японии зафиксировали самый быстрый с 2014 года рост потребительских цен

Япония зафиксировала в августе самый быстрый за последние восемь лет рост потребительских цен в годовом выражении.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Так, показатель за август этого года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало самым стремительным повышением с 2014 года. Это объясняется ростом цен на продовольствие и энергоносители.

Уровень инфляции остается выше целевого показателя Банка Японии в 2% уже пятый месяц подряд.

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Версия на английском языке Japan records fastest consumer price growth since 2014

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