В Японии вновь обновлен рекорд цены на золото на фоне кризиса вокруг Украины

Цена на золото вновь достигла в Японии рекордно высокого уровня на фоне опасений, связанных с ситуацией вокруг Украины. За один грамм металла в четверг давали 7 122 иены (более 62 долларов США).

Цена на золото вновь достигла в Японии рекордно высокого уровня на фоне опасений, связанных с ситуацией вокруг Украины. За один грамм металла в четверг давали 7 122 иены (более 62 долларов США).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует данные товарно-сырьевой биржи Осаки. Это самая высокая цена за все время ведения операций на данной площадке.

Предыдущий рекорд такого рода был установлен в Японии 21 февраля. Тогда за грамм золота давали 7 040 иен.

Президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей "ДНР" и "ЛНР" принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.