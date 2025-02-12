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В Японии ускорился темп банкротств частных компаний

В Японии ускорился темп банкротств частных компаний Число банкротств частных компаний возросло в Японии в январе почти на 20% по сравнению с ситуацией в том же месяце год назад.
Финансы
12 февраля 2025 г. 09:13
В Японии ускорился темп банкротств частных компаний

Число банкротств частных компаний возросло в Японии в январе почти на 20% по сравнению с ситуацией в том же месяце год назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило исследовательское подразделение Токийской торгово-промышленной палаты.

В списке разорившихся оказались 810 фирм, сумма долгов каждой из которых превышает 10 млн иен (более $20 тыс.).

Число банкротств оказалось самым большим с 2014 года. Отмечается, что главная причина разорений - нехватка рабочей силы и, соответственно, резкий рост затрат на персонал. Сказалось также увеличение цен, которые в Японии на протяжении нескольких десятилетий оставались практически неизменными. В 2024 году они поднялись на 2,5% по сравнению с уровнем предыдущего года.

Общая сумма долгов разорившихся компаний составила 121,4 млрд иен (почти $800 млн). Она возросла на 53,4% по сравнению с показателем, зафиксированным год назад.

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