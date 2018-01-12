В Японии стартует первый криптовалютный фонд

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Японский финансовый поставщик информации Fisco запустит криптовалютный фонд стоимостью более 300 миллионов иен (2,7 млн долларов), чтобы инвестировать в Bitcoin и другие криптовалюты, сообщает Report со ссылкой на Novator.io.

Токийский исследовательский и информационный холдинг, охватывающий акции, иностранные биржи, облигации и сырьевые товары в Японии и за ее пределами, намерен открыть инвестиционный фонд специально для криптовалют. Согласно отчету Nikkei, Fisco будет вкладывать собственные деньги, кроме привлечения капитала от двух других неназванных публично зарегистрированных компаний FinTech.

Кроме того, фонд будет также стремиться получать прибыль за счет возможностей арбитража, изучая разницу в цене криптовалют между внутренними и зарубежными биржами.