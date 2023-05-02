В Японии цена на золото вновь обновила исторический максимум

Цена на золото в Японии в очередной раз обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу.

Цена на золото в Японии в очередной раз обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 680 иен ($70,45). Последний раз исторический максимум обновлялся 13 апреля.

Стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже во вторник составляет около 8 756 иен ($63,71).

Между тем торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом индексов на фоне продолжающегося снижения курса иены к доллару, что выгодно японским экспортным производителям. Индекс NikkeiСто, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,2%, поднявшись до 29 181 пункта. Курс доллара к иене укрепился на 0,49%, выйдя на отметку 137,40-137,42 иены за доллар.