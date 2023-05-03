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В Японии цена на золото третий день подряд обновила исторический максимум

В Японии цена на золото третий день подряд обновила исторический максимум Цена на золото в Японии третий день подряд обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу из-за нестабильности на мировом финансовом рынке.
Финансы
3 мая 2023 г. 07:36
В Японии цена на золото третий день подряд обновила исторический максимум

Цена на золото в Японии третий день подряд обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу из-за нестабильности на мировом финансовом рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 785 иен ($71,92 по текущему курсу).

Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже составляет около 8 840 иен ($64,98).

Между тем индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,12%, поднявшись до 29 157 пунктов. Курс доллара к иене снизился на 0,38%, выйдя на отметку 136,04-136,06 иены за доллар.

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