В Японии цена на золото четвертый день подряд обновила исторический максимум

Цена на золото в Японии четвертый день подряд обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу из-за нестабильности на мировом финансовом рынке.

Цена на золото в Японии четвертый день подряд обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу из-за нестабильности на мировом финансовом рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 821 иены ($72,98). Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже составляет около 8 880 иен ($65,99).

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, из-за продолжающихся с 3 мая в Японии праздников остается на отметке 29 157 пунктов. Между тем курс доллара к иене снизился на 0,26%, опустившись до уровня 134,56-134,57 иены за $1.