В Японии банкноты впервые в мире изготовят с использованием трехмерных голограмм

Новейшие технологии трехмерных голограмм впервые в мире применены при изготовлении новых японских банкнот достоинством в 1, 5 и 10 тыс. иен (более 7 долларов, 35 долларов и 70 долларов по текущему курсу). Они дают возможность украсить бумажные деньги объе

Новейшие технологии трехмерных голограмм впервые в мире применены при изготовлении новых японских банкнот достоинством в 1, 5 и 10 тыс. иен (более 7 долларов, 35 долларов и 70 долларов по текущему курсу). Они дают возможность украсить бумажные деньги объемными портретами деятелей недавней истории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Передовые технологии применены для того, чтобы затруднить подделку новых банкнот. В понедельник, в частности, были проведены проверки, призванные подтвердить, что их нормально принимают и разменивают банкоматы и торговые автоматы. Новые банкноты предполагается вводить в оборот с апреля 2024 года.

К настоящему времени центральный Банк Японии уже прекратил печатать банкноты с самым крупным достоинством в 10 тыс. иен. На них изображен просветитель Юкити Фукудзава (1835-1901 годы), сыгравший ключевую роль в модернизации науки, культуры и японского языка во время реформ второй половины XIX века. Его заменит портрет государственного деятеля и предпринимателя Эйити Сибусавы (1840-1931 годы), известного как "отец японского капитализма".

Банкноту в 5 тыс. иен украсит голограммное изображение Умэко Цуды (1864-1929 годы), которая посвятила свою жизнь созданию в Японии системы образования для женщин. Наконец, на банкноте в 1 тыс. иен будет объемный портрет Сибасабуро Китасато (1853-1931 годы), выдающегося врача и исследователя, активно занимавшегося борьбой с опасными инфекционными болезнями.