​В январе AtaSığorta произвело страховые выплаты на сумму 175 тысяч манатов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года ОАО AtaSığorta произвело страховые выплаты на сумму 174,9 тысяч манатов по 726 страховым случаям. Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в основном, эти выплаты были осуществлены по страхованию каско, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и медицинскому страхованию. В информации говорится, что ОАО AtaSığorta наращивает усилия в процессе упрощения и ускорения производства выплат страховых возмещений.

Входящее в состав группы компаний АtaHolding ОАО AtaSığorta функционирует на страховом рынке с 2004 года. Компания обладает уставным капиталом в 14,6 млн. манатов и оказывает услуги клиентам по 26 видам страхования - 22 добровольных и 4 обязательных вида. Компания также обладает лицензией на осуществление перестраховочной деятельности.

AtaSığorta является учредителем и участником Бюро обязательного страхования. В сеть обслуживания компании входят 18 филиалов, представительств и офисов по продажам.