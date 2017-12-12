В воскресенье ожидается хардфорк Super Bitcoin

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В воскресенье, 17 декабря, ожидается хардфорк Super Bitcoin. Как сообщает Report со ссылкой на Inversting.ru, инициатором является китайский криптомиллионер Ли Сяолая.

В итоге размер блока биткоина увеличится до 8 мегабайт. Разделение сети произойдет на блоке 498 888.

Super Bitcoin примечателен ограниченным в 21 210 000 выпуском, из которых 210 000 монет будут выпущены на премайнинге.

Далее в декабре ожидается еще как минимум 4 хардфорка биткоина: на 23 декабря запланировано сразу два – Lightning Bitcoin и Bitcoin Platinum, в католическое Рождество – Bitcoin God, и в канун Нового года, 31 декабря – Bitcoin Uranium.