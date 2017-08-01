В Венесуэле доллар вновь начал дорожать

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Курс доллара США на "черном рынке" Венесуэлы взлетел на 8% и впервые превысил 11 тыс. боливаров, остановившись на отметке почти в 11,2 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, еще 28 июля курс американской валюты на "черном рынке" достигал лишь 10,4 тыс. боливаров.

Падение боливара произошло на фоне результатов выборов в национальное учредительное собрание, состоявшихся в воскресенье. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам, а также вызвали осуждение многих стран региона.

Отметим, что официальный курс доллара в Венесуэле равен 9,985 боливара, то есть доллар продается в 1 100 раз дороже официального курса.