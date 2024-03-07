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В Великобритании образуется банк с активами на 366 млрд фунтов

В Великобритании образуется банк с активами на 366 млрд фунтов Британский ипотечный банк Nationwide Building Society и банк Virgin Money UK сегодня сообщили о намерении осуществить слияние в рамках сделки на 2,9 млрд фунтов стерлингов (3,7 млрд долларов). В результате слияния будет образован второй по величине банк,
Финансы
7 марта 2024 г. 13:50
В Великобритании образуется банк с активами на 366 млрд фунтов

Британский ипотечный банк Nationwide Building Society и банк Virgin Money UK сегодня сообщили о намерении осуществить слияние в рамках сделки на 2,9 млрд фунтов стерлингов (3,7 млрд долларов). В результате слияния будет образован второй по величине банк, работающий с ипотечными кредитами и депозитами граждан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном сообщении кредитных учреждений.

Nationwide предложил акционерам Virgin Money продать их акции за свободные денежные средства и с премией 38% к цене закрытия вчера.

Virgin Money UK является шестым по величине банком страны. Nationwide Building Society входит в число лидеров ипотечного рынка и индустрии финансирования девелоперских проектов.

По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, сделка существенно изменит расстановку сил на британском рынке банковских услуг. Объединенная компания будет владеть и управлять активами на 366 млрд фунтов и обслуживать долговые обязательства на 284 млрд фунтов. Число клиентов объединенного банка достигнет 25 млн, а отделений - около 700, что будет уступать только лидеру британского банковского рынка - Lloyds Banking Group.

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