В ужесточении денежно-кредитной политики Азербайджана будет объявлена пауза: 3 АРГУМЕНТА

В ходе запланированного на 3 мая заседания правления Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявит о паузе в ужесточении денежно-кредитной политики и сохранит ставку рефинансирования на уровне 8,75%.

В ходе запланированного на 3 мая заседания правления Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявит о паузе в ужесточении денежно-кредитной политики и сохранит ставку рефинансирования на уровне 8,75%.

Как передает Report, таковы ожидания аналитической группы российского Газпромбанка.

Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, назвала три аргумента в пользу такого решения: разворот инфляции в сторону замедления на фоне ослабления внешнего инфляционного давления; стабильный уровень долларизации депозитов населения; прекращение роста денежной массы.

"Учитывая сохранение инфляционных рисков в экономике, мы ожидаем осторожного тона в заявлении Центробанка без признаков вероятного перехода к новому циклу снижения ставок", - сказала Г. Хайдаршина.

В ходе мартовского заседания ЦБА продолжил ужесточение монетарных условий и ожидаемо повысил ставку рефинансирования на 25 базовых пункта до 8,75%-ов. Кроме того, в целях корректировки денежно-кредитных условий Центральный банк повысил нижнюю и верхнюю границы процентного коридора на 25 базисных пункта до 7% и 9,75% соответственно, тем самым расширив свои возможности по регулированию кредитной деятельности в экономике.

По итогам предыдущего заседания Центробанк заявил, что решение вновь повысить ставку связано со смещением баланса факторов в сторону инфляционных. Среди последних ЦБА назвал расширение совокупного спроса на фоне стимулирующей фискальной политики. Комментируя дальнейшую траекторию ставок, ЦБА отметил, что рассмотрит возможность приостановки повышения ставок с последующим переходом к их снижению, если инфляция замедлится в соответствии с прогнозами.

"Мы считаем, что условия для остановки цикла повышения ставок уже сформировались", - считает экономист Газпромбанка.

Объясняет она это тем, что инфляция в марте вернулась к замедлению на фоне ослабления внешнего инфляционного фона. Рост цен в марте замедлился на 0,5 процентных пункта по сравнению с февралем, причем замедление наблюдалось во всех сегментах: продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

"Мы связываем это с замедлением инфляции в странах-ключевых торговых партнерах Азербайджана. В частности, рост цен в России замедлился в марте до 3,5% в годовом исчислении против 11% в феврале. При этом инфляция остается за пределами целевого коридора ЦБА (4% +/-2 п.п), превышая его верхнюю границу на 760 базовых пункта и ставку рефинансирования на 485 базовых пункта", - сказала Г. Хайдаршина.

Продовольственная инфляция в марте составила 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (при снижении на 0,3 процентных пункта в месячном измерении). Замедление роста наблюдалось на гречку, яйца, хлеб, муку, подсолнечное и кукурузное масло. В то же время цены на мясо, цитрусовые, картофель, рыбу, молочные продукты, а также сахар и кондитерские изделия еще набирают обороты.

В непродовольственном сегменте рост цен в марте возобновился, замедлившись до 11,6% в годовом исчислении (при снижении на 0,6 процентных пункта в месячном измерении). При этом сохраняется повышательное давление на цены в сегментах мебели, бытовой техники, автозапчастей и моющих средств, считает аналитик российского банка.

Рост тарифов на услуги замедлился на 0,6 процентных пункта до 10,8% в годовом исчислении на фоне более медленного роста транспортных тарифов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Дезинфляционный тренд в сфере услуг сдерживался ростом аренды жилья, услуг общественного питания и подорожанием международных авиабилетов.

По мнению Г. Хайдаршиной, долларизация депозитов населения в азербайджанских банках остается стабильной. По данным ЦБА, объем депозитов физических лиц в манатах в феврале остался стабильным на уровне января, увеличившись на 2,2% с начала года и на 22% в годовом исчислении.

"Это способствовало снижению уровня долларизации депозитов населения после увеличения в ноябре-декабре. В начале марта доля депозитов населения в иностранной валюте снизилась до 38,7% с 39,2% на конец 2022 года, вернувшись к минимуму, который последний раз наблюдался в начале пандемии. Напомним, что ведущие рейтинговые агентства считают существенный рост долларизации депозитов одним из факторов потенциального давления на суверенные рейтинги Азербайджана. Однако текущего уровня учетной ставки уже достаточно, чтобы устойчиво удерживать долларизацию депозитов на уровне ниже 40%", - считает аналитик.

Кроме того, по ее словам, рост денежной массы приостановился, объемы стабилизировались на уровне января: "Стимулирующая фискальная политика привела к 1,8-кратному росту денежной массы до 21,6% ВВП в манатном выражении с начала пандемии. Такой рост также оставался сильным в годовом выражении на уровне 26,1%. Отметим, что дефицит госбюджета на этот год запланирован на уровне 2,4% ВВП (против 1% в прошлом году). Благодаря ужесточению денежно-кредитных условий в начале года широкая денежная масса снова начала снижаться. В феврале эта тенденция показала первые признаки устойчивости, при этом денежная масса сократилась на 1,9% с начала года".

Как отметила Г. Хайдаршина, пока экономическая активность в стране остается на положительной территории, баланс рисков может сместиться в сторону замедления экономического роста в случае дальнейшего повышения ставок. В ходе мартовского заседания ЦБА отметил расширение совокупного спроса на фоне поддержки фискальных стимулов; приток валюты на внутренний рынок и высокую кредитную активность как ключевой проинфляционный фактор.

"В качестве дополнительного фактора, способствующего росту ненефтегазового сектора, Центробанк выделил реализацию четвертого пакета социальных реформ. Тем не менее, рост ВВП в первом квартале составил 0,4% в годовом исчислении (по сравнению с 6,8% г/г в I квартале 2022 года). Положительные темпы роста были обусловлены расширением на 4,9% в годовом исчислении в ненефтяном и газовом секторе, поддержанным налогово-бюджетным стимулированием и притоком туристов. Учитывая, что ненефтегазовый сектор в настоящее время вносит основной вклад в рост ВВП, ЦБА может взять паузу в повышении ставок, чтобы избежать чрезмерного давления на экономическую активность", - подытожила экономист Газпромбанка.