В Узбекистане заработают PayPal, Google Pay и другие международные сервисы онлайн платежей

В Узбекистане планируют запустить работу электронных платежных систем PayPal, Alipay, UniPay, Apple Pay, а также Google Pay.

В Узбекистане планируют запустить работу электронных платежных систем PayPal, Alipay, UniPay, Apple Pay, а также Google Pay.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Переговоры по вопросу интеграции с платежными системами и банковскими услугами в Узбекистане должны состояться до конца этого года. Их проведут Центральный банк, Министерство цифровых технологий, Комитет по туризму при Минэкологии. Они же, при необходимости, внесут предложения по пересмотру требований национального законодательства.

Это одна из мер по повышению туристического потенциала страны.

Кроме того, Министерству транспорта и Комитету по туризму поручено создать условия для работы отечественных и зарубежных компаний по прокату авто (таких как Hertz, Avis, Sixt) в аэропортах и на железнодорожных вокзалах республики.