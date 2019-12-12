Узбекистан повышает акцизы на бензин и дизтопливо

С 1 апреля 2020 года в Узбекистане будут проиндексированы ставки акцизного налога на реализуемые конечному потребителю бензин, дизтопливо, сжиженный газ на 22,8%, сжатый газ – на 14,9%.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, это следует из закона "О госбюджете на 2020 год", подписанного на днях главой государства Шавкатом Мирзиёевым.Отметим, что под конечными потребителями понимаются юридические и физические лица, приобретающие бензин, дизтопливо и газ для собственных нужд.
Кроме того, в течение 2020 года дважды повысятся ставки акциза на алкогольную и табачную продукцию.
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