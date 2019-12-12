Узбекистан повышает акцизы на бензин и дизтопливо

С 1 апреля 2020 года в Узбекистане будут проиндексированы ставки акцизного налога на реализуемые конечному потребителю бензин, дизтопливо, сжиженный газ на 22,8%, сжатый газ – на 14,9%.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, это следует из закона "О госбюджете на 2020 год", подписанного на днях главой государства Шавкатом Мирзиёевым.

Отметим, что под конечными потребителями понимаются юридические и физические лица, приобретающие бензин, дизтопливо и газ для собственных нужд.

Кроме того, в течение 2020 года дважды повысятся ставки акциза на алкогольную и табачную продукцию.