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В Узбекистане будет внедрен азербайджанский опыт аграрного страхования

В Узбекистане будет внедрен азербайджанский опыт аграрного страхования В Узбекистане будет внедрен азербайджанский опыт аграрного страхования.
Финансы
2 октября 2023 г. 17:29
В Узбекистане будет внедрен азербайджанский опыт аграрного страхования

В Узбекистане будет внедрен азербайджанский опыт аграрного страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Ассоциации сельскохозяйственного страхования Турции (TARSIM) Осман Йылдыз.

"В Азербайджане создана турецкая аграрная страховая модель, накоплен опыт. Этот опыт и полученные знания помогают системе работать более эффективно и прибыльно. Азербайджан важен для этой системы. То есть, если турецкая аграрная страховая модель может быть успешно внедрена в Азербайджане, то это может произойти и в Узбекистане. Турция и Азербайджан вместе сделают все возможное для построения системы аграрного страхования в Узбекистане", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Azərbaycanın aqrar sığorta sahəsində təcrübəsindən yararlanacaq

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