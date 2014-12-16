В Unibank стартовала новая акция

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Unibank проводит новогоднюю акцию для владельцев карт Albalı Plus, которая продолжится до 5 января.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках акции клиенты, совершившие покупки на один таксит, получат в подарок от Unibank еще один таксит. А те, кто совершат покупки на три и более такситов, в подарок получат возможность оплаты покупки в течение дополнительных трех месяцев. Транзакции, совершенные в магазинах, которые не являются партнерами банка, также предусматривают три таксита в подарок.

Отметим, что согласно новой SMS-таксит услуги Unibank станет возможным оплачивать стоимость покупок, проводимых в пос-терминалах других банков и в интернете с помощью карты Unibank в течение 3 и 6 месяцев. Таким образом, с помощью карты Albalı Plus во время проведения операций в пос-терминалах других банков или в интернет-сайтах клиенту будет отправлено смс-сообщение, оповещающее о возможности поделить сумму оплаты на такситы. Если клиент пожелает поделить сумму оплаты на 3 или же 6 месяцев, в этом случае в течение указанного срока он может воспользоваться этой услугой, отправив смс с кодом на короткий номер 8893.

Также до 5 января каждый клиент, совершивший транзакцию картой Albalı или Albalı Plus в размере 20 манатов сможет стать обладателем недельной путевки в Дубай на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле. На протяжении всего периода лотереи клиенты, совершившие транзакцию на сумму 20 манатов и выше, смогут выиграть 5 мобильных телефонов марки "Iphone 6", а 30 победителей ждут денежные призы.