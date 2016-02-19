​В Unibank произошла кадровая перестановка - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 17:29

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В составе правления ОАО Unibank произошло изменение. Асеф Гусейнов назначен директором по управлению рисками, членом правления, главным администратором по рискам.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, ранее эту должность занимал Азад Гасымов.

Отметим, что на сегодняшний день в состав правления банка входят председатель Фаиг Гусейнов и двое членов - Асеф Гусейнов и Эмин Расулзаде. Э.Расулзаде является одновременно финансовым директором и главным финансовым администратором.

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Помимо этого, произошли изменения в составе Наблюдательного совета. Михаэль Ноймайр назначен новым членом Наблюдательного совета. Он сменил на этом посту Андреаса Зайслера. На сегодняшний день в состав Наблюдательного совета входят председатель Эльдар Гарибов и семь членов.