​В Unibank произошла еще одна кадровая перестановка

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В составе Наблюдательного совета ОАО Unibank произошла еще одна кадровая перестановка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, Золтан Салаи назначен новым членом Наблюдательного совета банка. Джулиан Хули вышел из состава Наблюдательного совета. Кроме того, советник председателя Наблюдательного совета Самир Балаев отстранен от занимаемой должности.

Отметим, что сейчас в состав Наблюдательного совета входят председатель Эльдар Гарибов, заместитель председателя Вагиф Гарибли и пять членов - Золтан Салаи, Михаэль Ноймер, Эрнст Велтеке, Эльхан Гарибли и Эмин Гулиев.