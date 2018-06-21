В Unibank продолжается депозитная кампания с выгодными процентными ставками

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Теперь каждый, кто открывает депозитный счет в Unibank, получает дополнительные 2% в подарок. В рамках кампании, посвященной 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики, каждый, кто разместит манатный депозит в Unibank до 30 июня, получит от банка дополнительные 2% годовых. Таким образом, процентная ставка по депозиту "Срочный" на конец срока составит 13%, а процентная ставка по депозитам "Накопительный" и "Прогрессивный" будет 11% годовых.

Какие преимущества вы получаете, приняв участие в кампании?

- Вы становитесь одним из более чем 1 миллиона клиентов стабильно развитого и прибыльного банка страны;

- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 13%);

- Ваш депозит страхуется со стороны Фонда страхования вкладов;

- Депозит приносит вам ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей депозитной кампанией от Unibank!

Unibank предлагает воспользоваться различными видами депозитов, которые в максимальной степени призваны решить потребности клиентов:

"Срочный" депозит

Этот вид депозита предназначен для тех, кто желает получить максимальный доход. Минимальная сумма депозита составляет 500 AZN/USD/EUR. Срок депозита составляет от 3 до 36 месяцев. На депозитные счета, открытые до 30-го июня, в конце срока будет начисляться 13%.

"Накопительный" депозит

Для тех, кто желает в течение срока пополнять свой депозит, могут открыть этот вид депозита. Минимальная сумма вклада составляет 50 AZN/USD. Клиенты могут перечислять на свой счет дополнительные суммы, начиная от 10 AZN. В рамках кампании, вы можете открыть "Накопительный" вид депозита с годовой процентной ставкой 11%.

"Прогрессивный" депозит

Данный вид депозита предназначен для тех, кто желает изъять средства в любое время, не потеряв при этом начисленные проценты. Минимальная сумма вклада по данному виду депозита составляет 200 AZN/USD. Максимальная процентная ставка в валюте манат составляет 11%.

Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии фонда страхования депозитных вкладов, составляет 15%.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!