В Unibank назначен внешний аудитор

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось внеочередное заседание акционеров ОАО Unibank.

Как сообщает Report, на собрании Халяддин Джалал оглу Алиев назначен внешним аудитором банка.

Он проведет аудит деятельности банка за 2016 год.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). Уставный капитал равен 70 565 232 маната. Акционерами банка являются Эльдар Махмуд оглу Гарибов (56,91%, председатель Наблюдательного совета), Европейский банк реконструкции и развития (12,15%), немецкая инвестиционная корпорация DEG (6,68%), Джафарова Земфира Мирза гызы (4,41%), другие физические и юридические лица, миноритарные акционеры (19,85%).