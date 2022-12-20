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В Unibank кадровые перестановки

В Unibank кадровые перестановки Председатель правления ОАО "Unibank" Фаиг Гусейнов с 1 января следующего года вступить в должность заместителя председателя Наблюдательного совета банка.
Финансы
20 декабря 2022 г. 18:10
В Unibank кадровые перестановки

Председатель правления ОАО "Unibank" Фаиг Гусейнов с 1 января следующего года вступить в должность заместителя председателя Наблюдательного совета банка.

Об этом Report сообщили в банке.

Согласно информации, решение об этом было принято на внеочередном Общем собрании акционеров Unibank, состоявшемся 6 декабря. Член НС Кристоф Габриэль Маэце прекратил свою деятельность из-за завершения своей миссии.

Со следующего года правление "Unibank"-а будет возглавлять Фарид Абушов - первый заместитель председателя, а также исполнительный директор банка. Его прежний пост займет член правления Хейбат Гадиров.

Ф.Гусейнов возглавлял Банк с момента создания Unibank (с 2002 года). Ф.Абушов в свое время был председателем правления ОАО "Demir Bank", которое в настоящее время находится в процессе ликвидации, после закрытия банка он присоединился к команде Unibank, с 2019 года работал советником председателя правления по вопросам стратегического развития, а с 2020 года - заместителем председателя правления.

Напомним, что Unibank был создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - ”Mbank", действующего с 1992 года, и "Promtexbank", существующего с 1994 года. 86,7% акций Банка принадлежат Эльдару Гарибову (председатель наблюдательного совета), а 13,3% - другим юридическим и физическим лицам.

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