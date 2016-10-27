В Unibank будет назначен внешний аудитор

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В повестку дня назначенного на завтра в 15:00 внеочередного общего заседания ОАО Unibank внесен еще один вопрос. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Речь идет о назначении внешнего аудитора банка. Кроме того, акционеры обсудят вопрос назначения заместителя председателя правления банка.

Собрание состоится в головном офисе кредитной организации по адресу г. Баку, ул. Рашида Бейбутова, 55.

Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). В настоящее время в обращении находятся 20 796 000 обыкновенных и 5 147 100 льготных акций номиналом 2,72 маната. Акционерами банка являются Эльдар Махмуд оглу Гарибов (56,91%, председатель Наблюдательного совета), Европейский банк реконструкции и развития (12,15 %), Немецкая инвестиционная корпорация DEG (6,68 %), Джафарова Земфира Мирзя гызы (4,41%), другие физические и юридические лица, миноритарные акционеры (19,85%).