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В Украине ввели серьезные ограничения на операции с валютой

В Украине ввели серьезные ограничения на операции с валютой Национальный банк Украины объяснил, какие операции с иностранной валютой доступны сегодня - как на территории страны, так и заграницей.
Финансы
4 марта 2022 г. 09:48
В Украине ввели серьезные ограничения на операции с валютой

Национальный банк Украины объяснил, какие операции с иностранной валютой доступны сегодня - как на территории страны, так и заграницей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в пресс-службе НБУ сообщили о том, что продавать иностранную валюту можно в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках, ограничения отсутствуют. Официальный курс гривни к доллару – 29,25 грн/доллар.

"Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года)", - говорится в сообщении.

Кроме того, снимать валюту с валютного счета можно в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешена с 1 марта 2022 года), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и засчитать эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022 года).

Продать валюту можно через онлайн-банкинг без ограничений.

"За рубежом можно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за рубежом нет", - добавили в Нацбанке.

Отмечается, что запрещены любые операции с использованием российских и белорусских рублей.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada xarici valyuta ilə əməliyyatlara məhdudiyyət qoyulub

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