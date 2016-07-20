Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Туркменистане ограничили продажу валюты.

Как передает Report со ссылкой на РБК, падение доходов от экспорта газа вынудило власти Туркменистана ограничить продажу иностранной валюты местным компаниям и населению, сообщает Reuters.

По словам одного из туркменских предпринимателей, согласившегося побеседовать с Reuters на условиях анонимности, Центральный банк Туркменистана (ЦБТ) полностью прекратил продажу валюты местным компаниям. Приобретать валюту они могут теперь лишь в коммерческих банках, доступ которых к валютным ресурсам в той или иной степени ограничен.

Физические лица могут покупать доллары или евро на сумму, не превышающую их месячной зарплаты. Минимальная зарплата в стране составляет 590 туркменских манатов, что, по официальному курсу, равняется примерно 168,5 доллара.

Напомним, что с июня 2016 года переводы из-за рубежа выплачиваются жителям Туркменистана только в манатах. Официальный курс доллара установлен Центральным банком Туркменистана (ЦБТ) на уровне 3,5 маната за доллар, однако на черном рынке стоимость доллара составляет сейчас 5,5-6 манатов.