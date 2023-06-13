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В Турции в секторе финтех реализовано 199 инвестиционных проектов

В Турции в секторе финтех реализовано 199 инвестиционных проектов До сих пор в секторе финтех Турции реализовано 199 инвестиционных проектов.
Финансы
13 июня 2023 г. 11:15
В Турции в секторе финтех реализовано 199 инвестиционных проектов

До сих пор в секторе финтех Турции реализовано 199 инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, об этом вице-президент финансового офиса Турции Неджип Фазиль Каймак сказал во время выступления на панели "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии современной банковско-финансовой экосистемы" в рамках проходящий в Баку выставки финансов и технологий Fintech Summit 2023.

По его словам, согласно показателям за май этого года, в экосистеме Турции насчитывается 761 финтех-компания, из которых 258 задействованы в сфере выплат, 69 – в секторе технологий банковского дела, 95 – в сфере криптовалюты, блокчейна.

Н.Каймак отметил, что в 2022 году финтех-инвестиции в Турции выросли до рекордных 91 млн долларов США.

"Думаю, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в данной сфере расширится и будет успешным, как и во всех других сферах", - добавил Н.Каймак.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin fintex sektorunda 199 investisiya layihəsi həyata keçirilib

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