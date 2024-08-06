В Турции повысили налоги на товары из Евросоюза и других стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая Китай.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая Китай.

Как передает Report, документ опубликован в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete.

Ранее налог составлял 18% на продукцию из ЕС и 30%, если она поступала из других стран.

Cогласно решению, необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой был снижен со 150 до 30 евро.

"Продукты будут облагаться налогом на 30%, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. На 60%, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20% в дополнение к вышеуказанным ставкам", - следует из опубликованного указа.

Если вес приобретенных товаров превышает 30 кг, то они подпадают под действие таможенного коммерческого законодательства. При расчете товаров, превышающих 30 кг, также применяется дополнительная таможенная пошлина в размере 48%.

Решение вступит в силу через 15 дней.