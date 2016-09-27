В Турции подорожали долларовые кредиты

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Период высокой ликвидности для турецких банков, до настоящего времени имеющих возможность получать внешние заимствования посредством синдицированных кредитов и в рамках своп-операций, остался позади.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в настоящее время местные банки стараются привлечь средства посредством размещения вкладов, поэтому процентная ставка по долларовым кредитам в стране выросла с 1 до 3,5%.

К этому привело изменение отношения иностранных финансовых структур к Турции. Сейчас турецкие банки привлекают синдицированные кредиты у США по годовой ставке LİBOR+0,85%, у европейских банков - LİBOR+075%. Несмотря на то, что за последние месяцы серьезных изменений в процентах нет, процентная ставка возобновляемых синдицированных кредитов упала до i75-80%.

Аналитическая группа Report объясняет сокращение объема синдицированных кредитов слабыми прогнозами развития мировой экономики в среднесрочной перспективе и рисками кризиса. Ожидается, что с повышением учетной ставки Федеральной резервной системой США себестоимость кредитов несколько повысится.