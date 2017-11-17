В Турции нерезиденты продали ценные бумаги на 1,1 млрд долларов за неделю

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За неделю с 4 по 10 ноября нерезиденты в Турции продали активы на 1,1 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом говорится в отчете Центробанка Турции (TCMB).

Сумма проданных нерезидентами активов составила 1 078,6 млрд долларов, из них акции на 513,6 млн долларов, государственные ценные бумаги на 532,6 млн долларов и облигации частного сектора на 32,4 млн долларов.

Таким образом, на конец отчетной недели портфель акций нерезидентов Стамбульской фондовой биржи снизился на 2 518,4 млн долларов или 4,96% и составил 48 291,6 млн долларов. Рост сокращения связан со снижением фондового индекса в течение недели.

Портфель государственных ценных бумаг нерезидентов за отчетный период сократился на 1 252,9 млн долларов или 4,03%, составив 29 819,9 млн долларов. Рост сокращения связан с повышением процентных ставок в Турции.

Ценные бумаги в частном секторе сократились на 32,4 млн манатов или 3,3%, до 947,8 млн долларов.