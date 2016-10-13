В Турции курс доллара обновил исторический рекорд

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции обновил исторический максимум, превысив отметку в 3,10 TRY/USD. Как передает Report, это связано с ожидаемым повышением учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) к концу года и усилением оттока капитала из Турции. Длительное военно-политическое напряжение в регионе, а также проблемы с Ираком также отрицательно повлияли на курс турецкой лиры.

Укрепление доллара привело к падению индекса Стамбульской фондовой биржи. На данный момент BIST-100 снизился на 0,56%, достигнув отметки 77 000 пунктов.

Аналитическая группа Report прогнозирует начало тренда резкого снижения BIST-100, а также рост курса TRY/USD до отметки 3,20, а к концу года - 3,30. В настоящее время курс доллара равен 3,1036 TRY/USD.