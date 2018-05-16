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    В Турции курс доллара обновил исторический рекорд

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Турции курс доллара США вырос до 4,49 лир, обновив исторический рекорд, сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

    Курс евро превысил 5,3 лиры, а курс английского фунта стерлингов превысил 6,04 лиры.

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