В Турции курс доллара обновил исторический рекорд

16 мая, 2018 14:39

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Турции курс доллара США вырос до 4,49 лир, обновив исторический рекорд, сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу. Курс евро превысил 5,3 лиры, а курс английского фунта стерлингов превысил 6,04 лиры.

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