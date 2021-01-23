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В Турции изготовлены памятные монеты в честь Победы Азербайджана

В Турции изготовлены памятные монеты в честь Победы Азербайджана Славная победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, как историческое событие, отражена на изготовленных в Турции серебряных памятных монетах
Финансы
23 января 2021 г. 15:13
В Турции изготовлены памятные монеты в честь Победы Азербайджана

Славная победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, как историческое событие, отражена на изготовленных в Турции серебряных памятных монетах.

Как сообщает Report, на серебряной монете, изготовленной в Типографии печати Министерства казначейства и финансов Турецкой Республики, отражены лозунг "Карабах - это Азербайджан!", карта, государственный герб нашей страны, Шушинская крепость и мечеть. А на обратной стороне монеты изображен цветок харыбюльбюль, ставший символом нашей победы.

Номинальная стоимость памятной монеты составляет 50 манатов и в настоящее время цена ее цена в Турции составляет 275 лир.

Отметим, что изготовление памятных монет в честь исторических событий, связанных с Азербайджаном, носит регулярный характер в братской Турции. Ранее в 2018 году были изготовлены монеты, посвященные 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, а в минувшем году - 650-летию Насими.

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