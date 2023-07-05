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В Турции инфляция замедлилась до 38,21%

В Турции инфляция замедлилась до 38,21% Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась до 38,21%.
Финансы
5 июля 2023 г. 11:14
В Турции инфляция замедлилась до 38,21%

Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась до 38,21%.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на официальные статданные.

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние 18 месяцев.

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%.

Наименьший рост цен в годовом выражении зафиксирован в сфере недвижимости - 14,7%.

Значительнее всего цены выросли в гостиничной сфере и общественном питании - 67,2%. Здравоохранение подорожало на 65,7%, продовольствие и прохладительные напитки в течение года - почти на 54%.

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